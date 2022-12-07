ВСУ за сутки уничтожили 14 российских БПЛА. Фото: vinnitsa.info

https://racurs.ua/n177544-vsu-za-sutki-unichtojili-540-okkupantov-i-14-dronov-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації зростають з кожним днем.

За вівторок, 6 грудня, були ліквідовані 540 ворогів, знищено шість танків, чотири броньовики, вісім артсистем та 21 автомобіль. Також було знищено 14 ворожих безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 92 тис. 740 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 935 (+6) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 909 (+4) од,

артилерійських систем — 1 тис. 923 (+8) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засоби ППО — 211 (+0) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 601 (+14),

крилаті ракети — 592 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 526 (+21) од,

спеціальна техніка — 163 (+0).

Нагадаємо, 5 грудня підрозділи Збройних сил України знищили впродовж минулої доби 61 крилату ракету, 510 росіян і п’ять ворожих танків.