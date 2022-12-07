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ВСУ за сутки уничтожили 14 российских БПЛА. Фото: vinnitsa.info

ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов и 14 дронов (ИНФОГРАФИКА)

7 дек 2022, 10:50
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Військові втрати російської федерації зростають з кожним днем.





За вівторок, 6 грудня, були ліквідовані 540 ворогів, знищено шість танків, чотири броньовики, вісім артсистем та 21 автомобіль. Також було знищено 14 ворожих безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 92 тис. 740 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 935 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 909 (+4) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 923 (+8) од,
  • РСЗВ — 395 (+0) од,
  • засоби ППО — 211 (+0) од,
  • літаків — 281 (+0) од,
  • гелікоптерів — 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 601 (+14),
  • крилаті ракети — 592 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 526 (+21) од,
  • спеціальна техніка — 163 (+0).

ЗСУ за добу знищили 14 російських БПЛА. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 5 грудня підрозділи Збройних сил України знищили впродовж минулої доби 61 крилату ракету, 510 росіян і п’ять ворожих танків.

Источник: Ракурс


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