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ЗСУ за добу знищили 14 російських БПЛА. Фото: vinnitsa.info
ЗСУ за добу знищили 540 окупантів та 14 дронів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177544-zsu-za-dobu-znyschyly-540-okupantiv-ta-14-droniv-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації зростають з кожним днем.
За вівторок, 6 грудня, були ліквідовані 540 ворогів, знищено шість танків, чотири броньовики, вісім артсистем та 21 автомобіль. Також було знищено 14 ворожих безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 грудня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 92 тис. 740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 935 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 909 (+4) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 923 (+8) од,
- РСЗВ — 395 (+0) од,
- засоби ППО — 211 (+0) од,
- літаків — 281 (+0) од,
- гелікоптерів — 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 601 (+14),
- крилаті ракети — 592 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 526 (+21) од,
- спеціальна техніка — 163 (+0).
Нагадаємо, 5 грудня підрозділи Збройних сил України знищили впродовж минулої доби 61 крилату ракету, 510 росіян і п’ять ворожих танків.
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