Украина попала в топ-10 самых щедрых стран мира. Фото: DW

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Ракурс

Україна потрапила до десятки найщедріших націй світу у 2022 році.

Відповідний рейтинг благодійності опублікувала авторитетна британська благодійна організація Charities Aid Foundation. Країни оцінювалися за критеріями допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів. Про це йдеться у звіті World Giving Index від CAF.

Загалом у рейтингу значиться 119 країн, а Україна посіла 10 місце. Фахівці аналізували благодійну діяльність у 2021 році, а відтоді за час повномасштабної війни з росією показники пожертвувань і залученості волонтерів могли значно зрости.

Першу сходинку вже п’ять років поспіль посідає Індонезія. У звіті зазначається, що 84% громадян цієї країни переказують кошти благодійним чи релігійним організаціям.

Мешканці Кенії та США теж активно допомагають незнайомцям. А в топ-10 також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

У звіті повідомляється, що 75% українців допомагали незнайомцям, 47% — робили пожертви, 24% займалися волонтерською діяльністю. Всього торік у світі волонтерили 23% людей.

Нагадаємо, у листопаді українські волонтери вперше придбали для ЗСУ артилерію — САУ «Гвоздика». Для цього за два тижні вдалося зібрати необхідні 9,8 млн грн.