САУ «Гвоздика» передають ЗСУ, фото: «Гончаренко центр»

https://racurs.ua/ua/n176858-volontery-prydbaly-dlya-zsu-sau-gvozdyka-foto.html

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Волонтери вперше придбали для ЗСУ артилерію — САУ «Гвоздика».

Для цього за два тижні вдалося зібрати необхідні 9,8 млн грн. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці волонтерської мережі «Гончаренко центрів».

«Гвоздику» передали 1-й окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна, з військовими якої вона відправиться на один із «гарячих» напрямків.

Передана військовим «Гвоздика» технічно оновлена та відповідає всім стандартам ЗСУ.

Весь збір проходив під лозунгом «Квіти для окупантів», тож спочатку ми на них збирали, а тепер настав час цими «гвоздиками» закидати ворогів!, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що розмір донатів становив від 28 копійок до 2 млн грн від анонімного благодійника.

2С1 «Гвоздика» — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Нагадаємо, один із придбаних на зібрані волонтерами кошти броньовиків MLS SHIELD нещодавно врятував життя 11 українських військових — автомобіль вцілів після влучання важкої міни.