Террористы при поддержке рф готовили госпереворот в ФРГ. Фото: focus

https://racurs.ua/n177550-terroristy-pri-podderjke-rossii-gotovili-gosperevorot-v-germanii-dw.html

Ракурс

Спробу державного перевороту попередили в Німеччині.

Правоохоронці ФРН заарештували 25 підозрюваних у підготовці держперевороту, є ще 27 підозрюваних. Один з ватажків терористів підтримував контакти з російськими офіційними особами. Затримані виявилися представниками правого руху «Громадяни Рейху», який виступав за повалення влади країни. Про це 7 грудня повідомляє DW.

Сьогодні вранці у Німеччині провели масштабну антитерористичну операцію. Правоохоронці підозрюють, що терористи хотіли здійснити збройні напади на державні установи. Були проведені обшуки на 130 об'єктах нерухомості, що належать 52 підозрюваним, в 11 землях ФРН.

Слідчі встановили, що терористична організація «Громадяни Рейху» була створена не пізніше кінця листопада 2021 року і поставила перед собою мету повалити існуючий державний порядок в Німеччині, замінивши його своєю «формою держави». Серед підозрюваних — німці та один громадянин рф.

Керували організацією 71-річний член дрібної німецької дворянської сім’ї й 69-річний колишній десантник. Один з ватажків вступив в контакт з російськими офіційними особами, які прагнули встановити новий порядок в Німеччині після повалення уряду Олафа Шольца.

За інформацією ЗМІ, терористам допомагала росіянка. Однак російське посольство в Берліні вже поспішило заперечити зв’язки москви з терористами.

Зловмисники готувалися використовувати у своїй діяльності як військові засоби, так і насильство щодо представників держави. Слідчі встановили, що члени групи «слідували конгломерату міфів про змову, що складаються з наративів так званого „Громадяни Рейху“, а також ідеології QAnon».

Рух стверджує, що Конституція Німеччини до Другої світової війни не була анульована і що утворення колишньої Західної Німеччини в 1949 році, а тепер возз'єднаної Німеччини, ніколи не мало сили.

Антитерористичні заходи проводилися внаслідок розслідування іншої групи «Громадяни Рейху», яка планувала викрасти міністра охорони здоров’я ФРН Карла Лаутербаха.

Нагадаємо, у жовтні французьке видання Le Monde повідомляло, що російська розвідка після низки провалів і викриття агентів стала частіше використовувати жінок і молодих людей, які ще не встигли ніде засвітитися.

Джерело: DW