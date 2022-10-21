росія стала частіше засилати до Європи шпигунок - розслідування Le Monde

https://racurs.ua/ua/n176008-rosiya-stala-chastishe-zasylaty-do-ievropy-shpygunok-rozsliduvannya-le-monde.html

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Російська розвідка після низки провалів і викриття агентів стала частіше використовувати жінок і молодих людей, які ще не встигли ніде засвітитися.

Французькі журналісти з видання Le Monde дізналися, що ГРУ рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну дещо змінило типаж диверсантів і вбивць, що посилаються за кордон.

Наприклад, секретна московська військова частина 29155, яка прославилася вбивцями Скрипалів Петровим та Бошировим, стала відправляти до ЄС жінок для виконання завдань.

Газета дізналася від джерел у французькій розвідувальній спільноті, що влітку до консульства Франції у Москві зверталася за візою якась Юлія Шифманович. Виявилося, що вона раніше була помічена у 2016 році під час спроби перевороту в Чорногорії. А у 2014−2018 роках вона знаходилася у французьких Альпах поряд зі швейцарським кордоном, де пізніше виявили секретну базу гру.

Підрозділ кдб срср, який відповідав під час холодної війни за підготовку комуністичних партизанів в Азії, Африці або Центральній Америці, після падіння Берлінської стіни було перетворено на секретну службу, яка займається вбивствами, саботажем і підривною діяльністю по всьому світу, особливо в Європі, повідомляє видання.

Видання The New York Times з посиланням на дані спецслужб писало, що надсекретний спецпідрозділ ГРУ 29155 займався «дестабілізацією Європи».

У період з 2014 по 2018 рік не менше одинадцяти офіцерів підрозділу 29155 ГРУ, у тому числі Кулагін, знаходилися у Франції, неподалік Женеви, — повідомив високопоставлений представник французької розвідки Le Monde.

А у 2016 році Кулагін був відправлений до Чорногорії для участі у скоєнні держперевороту, який у результаті виявився невдалим.

Le Monde пише, що ГРУ продовжує свої дії за кордоном, обираючи тепер як агентів жінок або дуже молодих чоловіків, які ще не встигли стати об'єктом підозр у західних спецслужб.