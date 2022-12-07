Берлин благословил украинские удары по территории россии

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В уряді Німеччини вважають українські атаки на території росії реалізацією права на самооборону.

Україна має право захищатися не тільки на своїй території, заявив представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт. Він нагадав, що країна зазнає нападу з боку росії понад дев’ять місяців, повідомляє Bild.

Україна має гарантоване право на самооборону, що випливає зі ст. 51 Статуту ООН, — сказав він, додавши, що «Україна не зобов’язана обмежувати зусилля з оборони своєю територією».

Раніше глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон «не заохочував» українські удари по території росії і не надавав Києву можливостей для таких атак.

Українська влада офіційно не підтверджувала, що проводять акти диверсій на території Росії. Але американські газети з посиланням на джерела повідомляли, що саме Україна може стояти за підривом Керченського мосту та низки вибухів на російських військових об'єктах.

З початку тижня атакам зазнали три російські аеродроми — у Курську, Саратовській та Рязанських областях.

Нагадаємо, уранці 6 грудня почалася пожежа в аеропорту Курська, яка після початку війни була закрита для цивільних рейсів. Як повідомлялося, спалахнув нафтонакопичувач. До гасіння вогню, серед іншого, було залучено три пожежні потяги.

5 грудня через атаку безпілотників сталися пожежі на військових аеродромах дальньої авіації в Саратовській та Рязанській областях. На аеродромі в Енгельсі (Саратовська область) були пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, в Рязанській області на аеродромі Дягілєво загинули троє людей.

Ще четверо людей, за даними міноборони рф, отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на аеродроми, провину за яку військове відомство поклало на Україну.