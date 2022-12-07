Сожгли две БМП и погоняли кафиров - адское сотрудничество танкистов, пехоты и аэразведки - удары по россиянам

https://racurs.ua/n177562-sojgli-dve-bmp-i-pogonyali-okkupantov-adskoe-sotrudnichestvo-tankistov-pehoty-i-aerazvedki.html

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Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як спалили дві російських БМП та поганяли окупантів.

На одній з ділянок фронту сталася пекельна для ворога співпраця танкістів Залізної бригади, піхоти та аерозвідки. Український підрозділ за наведенням аеророзвідки атакував два БМП росіян і спалив їх разом з піхотою.