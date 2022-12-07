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Сожгли две БМП и погоняли кафиров - адское сотрудничество танкистов, пехоты и аэразведки - удары по россиянам

Сожгли две БМП и погоняли оккупантов — адское сотрудничество танкистов, пехоты и аэразведки (ВИДЕО)

7 дек 2022, 18:55
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Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як спалили дві російських БМП та поганяли окупантів.





На одній з ділянок фронту сталася пекельна для ворога співпраця танкістів Залізної бригади, піхоти та аерозвідки. Український підрозділ за наведенням аеророзвідки атакував два БМП росіян і спалив їх разом з піхотою.

Спалили дві рашистських БМП та викурили «чмобіків» з їхніх нір. Наш геройський екіпаж: командир танку Віталій Васильєв, навідник Олексій Рокіта, механік-водій Олег Бахмацький (батальйон комбата «Алькут»), — підписали відео удару по росіянах у Залізній бригаді.

Источник: Ракурс


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