Спалили дві БМП та поганяли окупантів - пекельна співпраця танкістів, піхоти та аерозвідки

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Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як спалили дві російських БМП та поганяли окупантів.

На одній з ділянок фронту сталася пекельна для ворога співпраця танкістів Залізної бригади, піхоти та аерозвідки. Український підрозділ за наведенням аеророзвідки атакував два БМП росіян і спалив їх разом з піхотою.