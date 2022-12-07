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Спалили дві БМП та поганяли окупантів - пекельна співпраця танкістів, піхоти та аерозвідки
Спалили дві БМП та поганяли окупантів — пекельна співпраця танкістів, піхоти та аерозвідки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177562-spalyly-dvi-bmp-ta-poganyaly-okupantiv-pekelna-spivpracya-tankistiv-pihoty-ta-aerozvidky-video.htmlРакурс
Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як спалили дві російських БМП та поганяли окупантів.
На одній з ділянок фронту сталася пекельна для ворога співпраця танкістів Залізної бригади, піхоти та аерозвідки. Український підрозділ за наведенням аеророзвідки атакував два БМП росіян і спалив їх разом з піхотою.
Спалили дві рашистських БМП та викурили «чмобіків» з їхніх нір. Наш геройський екіпаж: командир танку Віталій Васильєв, навідник Олексій Рокіта, механік-водій Олег Бахмацький (батальйон комбата «Алькут»), — підписали відео удару по росіянах у Залізній бригаді.
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