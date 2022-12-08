путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине — ISWhttps://racurs.ua/n177576-putin-sozdaet-usloviya-dlya-zatyajnoy-zahvatnicheskoy-voyny-v-ukraine-isw.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, путін під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини рф заявив, що так звана «спецоперація» в Україні може бути «тривалим процесом» і що захоплення нових територій є важливим результатом для росії.
путін також вигідно порівняв себе з російським царем Петром I, зазначивши, що росія зараз контролює Азовське море, за яке той свого часу також боровся.
Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на очікування затяжної, виснажливої війни в Україні, метою якої є прагнення до завоювання додаткових українських територій, — наголошують у ISW.
Зазначається, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на такі імперіалістичні заяви путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни. Зокрема, один із військових блогерів порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.
путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, котрі, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі, — наголошують аналітики ISW.