Плакат з путіним у Ризі, фото: Даніель Павлютс

https://racurs.ua/ua/n177576-putin-stvoruie-umovy-dlya-zatyajnoyi-zagarbnyckoyi-viyny-v-ukrayini-isw.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, путін під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини рф заявив, що так звана «спецоперація» в Україні може бути «тривалим процесом» і що захоплення нових територій є важливим результатом для росії.

путін також вигідно порівняв себе з російським царем Петром I, зазначивши, що росія зараз контролює Азовське море, за яке той свого часу також боровся.

Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на очікування затяжної, виснажливої війни в Україні, метою якої є прагнення до завоювання додаткових українських територій, — наголошують у ISW.

Зазначається, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на такі імперіалістичні заяви путіна, які створюють додаткові умови для затягування війни. Зокрема, один із військових блогерів порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.