Було «Київ за три дні», стало «СВО може стати довготривалим процесом» - путін про "нові території"

https://racurs.ua/ua/n177559-bulo-kyyiv-za-try-dni-stalo-svo-moje-staty-dovgotryvalym-procesom-putin-pro-novi-terytoriyi.html

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Російський диктатор володимир путін заявив, що з 300 тис. мобілізованих громадян рф 150 тис. перебувають в зоні проведення «спецоперації» (так московитам дозволили називати війну проти України).

Як передає російське держагентство ТАСС, з цих 150 тис. мобілізованих 77 тис. — в бойових підрозділах, решта — на других третіх рубежах чи проходять додаткову підготовку. Ще 150 тис., за словами російського президента — це так званий бойовий резерв.

Згодом в ТАСС відредагували публікацію про кількість військових, видаливши кількість військовослужбовців, що перебувають у бойових підрозділах та проходять підготовку.

Тепер там цитата путіна про те, що «розмови про додаткову мобілізацію не мають сенсу, такої потреби сьогодні немає".

Також путін заявив, що «СВО може і тривалий процес, але поява нових територій — значний результат для росії».

Він також заявив, що росія буде боротися за свої національні інтереси «мирними засобами», а якщо не вийде — «усіма наявними».

Серед інших новинок від кремлівського бункерного діда: влада Польщі та націоналістичні елементи хочуть забрати західну Україну, а також заява про те, що росія могла би стати «єдиним справжнім гарантом суверенітету незалежної України».

Нагадаємо, президент рф оголосив часткову мобілізацію у росії вранці 21 вересня. Міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що всього планується призвати 300 тис. осіб, або близько 1,1% всього мобілізаційного резерву країни.

31 жовтня міноборони рф заявило про завершення часткової мобілізації. 1 листопада міністр оборони шойгу заявив, що «відповідно до указу президента в ході часткової мобілізації було призвано 300 тис. осіб».