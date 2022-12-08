Украинцев предупреждают о тумане в большинстве регионов

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В Україні до кінця сьогоднішньої доби 8 грудня та протягом доби 9 грудня в усіх регіонах, окрім східних областей, очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Зокрема, на Київщині такі умови протримаються до кінця поточної доби, вночі та в першій половині дня 9 грудня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, — наголошують у відомстві. — Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
У ДСНС наголошують, що під час керування автомобілем в тумані необхідно:
- істотно знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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