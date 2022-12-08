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Ракурс
В Україні впродовж двох діб триматиметься туман

Українців попереджають про туман у більшості регіонів

8 гру 2022, 11:07
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В Україні до кінця сьогоднішньої доби 8 грудня та протягом доби 9 грудня в усіх регіонах, окрім східних областей, очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпеки, жовтий).





Зокрема, на Київщині такі умови протримаються до кінця поточної доби, вночі та в першій половині дня 9 грудня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, — наголошують у відомстві. — Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

У ДСНС наголошують, що під час керування автомобілем в тумані необхідно:

  • істотно знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Скріншот: Укргідрометцентр

Джерело: Ракурс


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