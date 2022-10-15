Прогноз зими в Україні - Сніг буде рідкісним явищем

https://racurs.ua/ua/n175792-prognoz-zymy-v-ukrayini-snig-bude-ridkisnym-yavyschem-karta.html

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Тепла зима 2022−2023 років буде в Україні. Згідно з прогнозами синоптиків, цієї зими в Україні сніг буде рідкісним явищем. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NCEP NOAA) вказує, що майбутній зимовий сезон буде порівняно теплим.

Скоріше за все, морози також спостерігатимуться не часто. Про це пише Віра Балабух, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України в матеріалі «Аномальні температури: чи буде зима холодною».

Балабух наводить дані, які свідчать про те, що не варто боятися замерзнути цієї взимку. Зокрема, прогноз середньомісячної температури за даними NCEP NOAA, ймовірно, що зима більше нагадуватиме прохолодну осінь.

Температура повітря буде вище нуля. Холодні дні можна буде рахувати на пальцях рук.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометеоцентрі озвучили прогноз погоди на зиму.