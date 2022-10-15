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Кулеметник ЗСУ двічі сам прикривав позиції і ні разу не лишив кулемет
Кулеметник ЗСУ двічі сам прикривав позиції і ні разу не лишив кулемет (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175791-kulemetnyk-zsu-dvichi-sam-prykryvav-pozyciyi-i-ni-razu-ne-lyshyv-kulemet-video.htmlРакурс
Про героїчний вчинок кулеметника, який двічі самостійно прикривав відділення, розповів командир батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з позивним Ірис.
У нас за два-чотири дні вийшло так, що ми фактично виходили з оточення. Везіння завжди має бути, але якщо з розумінням не підходити, то і везіння не допоможе. Коли бої на 10−20 метрів, гранати. В мене кулеметник сказав для відділення, щоб вони відходили, а він залишиться на прикритті. Я вважаю, що це дійсно героїчний вчинок… Після цього, використовуючи нецензурну лексику йому по радіостанції дали команду відходити. І коли ти його запитуєш: Чому ти залишився сам, а не хоча б ще з кимось? Він каже: А чому мають залишатися двоє, якщо є можливість вдвічі зменшити втрати? До речі, він вже третій раз поранений, сподіваюся, що скоро повернеться у стрій. Двічі він так залишався. Він відходив лише після того, як відділення займало нові позиції. І жодного разу свій кулемет не залишив, — зазначив Ірис.
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