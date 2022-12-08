СБУ пришла с контрразведывательными мероприятиями к УПЦ МП Житомирщины (ФОТО)https://racurs.ua/n177581-sbu-prishla-s-kontrrazvedyvatelnymi-meropriyatiyami-k-upc-mp-jitomirschiny-foto.htmlРакурс
На Житомирщині СБУ спільно з поліцією та Нацгвардією проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на трьох об'єктах УПЦ МП.
Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.
Заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:
- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
- скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Зазначається, що мета цих заходів — виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.
Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, — наголошують у СБУ.
Зазначається, що в межах цих заходів правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення:
- осіб, можливо причетних до протиправної діяльності;
- предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.
Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України, — наголошують в СБУ.