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СБУ проводить безпекові заходи на Житомирщині, фото: прес-центр СБУ

СБУ прийшла з безпековими заходами до УПЦ МП Житомирщини (ФОТО)

8 гру 2022, 11:24
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На Житомирщині СБУ спільно з поліцією та Нацгвардією проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на трьох об'єктах УПЦ МП.





Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

  • Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
  • Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
  • скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Зазначається, що мета цих заходів — виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що в межах цих заходів правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення:

  • осіб, можливо причетних до протиправної діяльності;
  • предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України, — наголошують в СБУ.

СБУ проводить безпекові заходи на Житомирщині, фото: прес-центр СБУ

Джерело: Ракурс


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