СБУ проводить безпекові заходи на Житомирщині, фото: прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n177581-sbu-pryyshla-z-bezpekovymy-zahodamy-do-upc-mp-jytomyrschyny-foto.html

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На Житомирщині СБУ спільно з поліцією та Нацгвардією проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на трьох об'єктах УПЦ МП.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Зазначається, що мета цих заходів — виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що в межах цих заходів правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення:

осіб, можливо причетних до протиправної діяльності;

предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.