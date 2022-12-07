СБУ прийшла на об’єкти УПЦ МП у трьох областях. Фото: СБ України

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Контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у трьох областях України проводять українські правоохоронці.

Оперативники Служби безпеки України, співробітники поліції та бійці Нацгвардії 7 грудня завітали до церков, монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату в Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Про це повідомили в прес-центрі СБ України.

Зазначається, що безпекові заходи проводяться у Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі, Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі, Успенському соборі, управлінні Черкаської єпархії УПЦ, Свято-Михайлівському кафедральному соборі, Недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії, управлінні Умансько-Звенигородської єпархії, Георгіївському жіночому монастирі, храмі Андрія Первозваного, Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі, релігійній громаді Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського, Канівському Успенському соборі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — зазначили в спецслужбі.

Зазначається, що правоохоронці оглядають та обшукують території й приміщення, щоб виявити осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, 5 грудня співробітники СБУ спільно з поліцейськими завітали до храмів, монастирів та єпархій УПЦ МП у Полтавській області у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.