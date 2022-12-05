СБУ завітала на об’єкти УПЦ МП у Полтавській області. Фото: СБУ

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Контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату в Полтавській області проводить СБУ.

У понеділок, 5 грудня, співробітники спецслужби спільно з поліцейськими завітали до Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Правоохоронці протидіють підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — зазначили в спецслужбі.

Зазначається, що правоохоронці за участі представників Московського патріархату оглядають території та приміщення для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У спецслужбі наголосили, що працюють виключно в межах Конституції та чинного законодавства.

Нагадаємо, 2 грудня співробітники СБУ повідомили про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, її колишньому керівнику, який виправдовував захоплення Криму і був на постійному контакті з главою так званої рпц кирилом.