Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
СБУ посетила объекты УПЦ МП в Полтавской области. Фото: СБУ

СБУ посетила объекты УПЦ МП в Полтавской области (ФОТО)

5 дек 2022, 13:48
999

Контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату в Полтавській області проводить СБУ.





У понеділок, 5 грудня, співробітники спецслужби спільно з поліцейськими завітали до Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Правоохоронці протидіють підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — зазначили в спецслужбі.

Зазначається, що правоохоронці за участі представників Московського патріархату оглядають території та приміщення для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У спецслужбі наголосили, що працюють виключно в межах Конституції та чинного законодавства.

СБУ завітала на об’єкти УПЦ МП у Полтавській області. Фото: СБУ

СБУ завітала на об’єкти УПЦ МП у Полтавській області. Фото: СБУ

Нагадаємо, 2 грудня співробітники СБУ повідомили про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, її колишньому керівнику, який виправдовував захоплення Криму і був на постійному контакті з главою так званої рпц кирилом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров