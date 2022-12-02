Митрополит Кіровоградської єпархії отримав підозру від СБУ - був на контакті з кирилом і виправдовував окупацію криму

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Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, її колишньому керівнику, який виправдовував захоплення Криму і був на постійному контакті з главою так званої рпц кирилом.

Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю, 2 грудня.

Зазначається, що єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф, — йдеться у пресрелізі.

Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях росії. У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України. На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в росії релігійних організацій.