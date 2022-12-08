Рашисты уничтожили в Мариуполе коммунальную технику — в городе транспортный коллапс

В Мариуполе начался транспортный коллапс, фото: Мариупольский горсовет

https://racurs.ua/n177585-rashisty-unichtojili-v-mariupole-kommunalnuu-tehniku-v-gorode-transportnyy-kollaps.html

Ракурс

Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.

В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.