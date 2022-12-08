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Ракурс
В Мариуполе начался транспортный коллапс, фото: Мариупольский горсовет

Рашисты уничтожили в Мариуполе коммунальную технику — в городе транспортный коллапс

8 дек 2022, 13:54
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Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.





В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.

Маріупольці продовжують відчувати «підготовку» окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги, — наголошують у міськраді. — Ось таке життя під російським триколором.

В Маріуполі розпочався транспортний колапс, фото: Маріупольська міськрада

Источник: Ракурс


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