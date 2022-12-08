Рашисты уничтожили в Мариуполе коммунальную технику — в городе транспортный коллапс

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Мариуполе начался транспортный коллапс, фото: Мариупольский горсовет
Рашисты уничтожили в Мариуполе коммунальную технику — в городе транспортный коллапсhttps://racurs.ua/n177585-rashisty-unichtojili-v-mariupole-kommunalnuu-tehniku-v-gorode-transportnyy-kollaps.htmlРакурс
Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.
В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.
Маріупольці продовжують відчувати «підготовку» окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги, — наголошують у міськраді. — Ось таке життя під російським триколором.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...