Рашисти знищили в Маріуполі комунальну техніку — у місті транспортний колапс

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Маріуполі розпочався транспортний колапс, фото: Маріупольська міськрада
Рашисти знищили в Маріуполі комунальну техніку — у місті транспортний колапсhttps://racurs.ua/ua/n177585-rashysty-znyschyly-v-mariupoli-komunalnu-tehniku-u-misti-transportnyy-kolaps.htmlРакурс
Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.
В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.
Маріупольці продовжують відчувати «підготовку» окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги, — наголошують у міськраді. — Ось таке життя під російським триколором.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...