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Ракурс
В Маріуполі розпочався транспортний колапс, фото: Маріупольська міськрада

Рашисти знищили в Маріуполі комунальну техніку — у місті транспортний колапс

8 гру 2022, 13:54
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Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.





В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.

Маріупольці продовжують відчувати «підготовку» окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги, — наголошують у міськраді. — Ось таке життя під російським триколором.

В Маріуполі розпочався транспортний колапс, фото: Маріупольська міськрада

Джерело: Ракурс


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