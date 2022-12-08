Рашисти знищили в Маріуполі комунальну техніку — у місті транспортний колапс

В Маріуполі розпочався транспортний колапс, фото: Маріупольська міськрада

https://racurs.ua/ua/n177585-rashysty-znyschyly-v-mariupoli-komunalnu-tehniku-u-misti-transportnyy-kolaps.html

Ракурс

Російські загарбники знищили майже всю комунальну техніку в тимчасово окупованому Маріуполі.

В результаті у місті настав транспортний колапс — дороги не підготували до зими і тепер у Маріуполі не виходять на маршрути навіть ті одиниці громадського транспорту, що ще залишилися. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Крім того, місцеві жителі травмуються, пересуваючись замерзлими тротуарами.