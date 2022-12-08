Семью российских шпионов задержали на Одесчине

В Одесской области задержали российских шпионов, фото:

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Ракурс

На Одещині затримали подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Затримані — громадяни рф. Зокрема, чоловік був уродженцем Одеси, проте згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні.

Зазначається, що ці агенти російського ГРУ були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання.

Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат, — наголошують в СБУ.

За інформацією розвідки, зловмисники до повномасштабного російського вторгнення збирали дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювали коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

А після 24 лютого вони насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об'єктах, — зазначають в СБУ.

Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку.

У СБУ зазначають, що російських агентів вчасно викрили й встановили контроль за ними ще на первинному етапі підривної діяльності. Затримали їх при спробі передачі закритих відомостей до рф.

Зібрані відомості агенти відправляли «зв'язковому» — мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору — кадровому співробітнику воєнної розвідки рф, — вказано в повідомленні.

Для комунікації з представниками російської спецслужби агенти використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал. Під час обшуків за місцем їз проживання були виявлені мобільні телефони та комп’ютерна техніка з доказами прихованого листування з агресором.

Наразі затриманим повідомили про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.