Вам нужны танки – в Бундестаге подтвердили согласие США на передачу танков Leopard Украине

https://racurs.ua/n177591-vam-nujny-tanki-v-bundestage-podtverdili-soglasie-ssha-na-peredachu-tankov-leopard-ukraine.html

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Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалять передання Німеччиною Україні танків Leopard 2, про що раніше повідомляло видання FAZ із посиланням на джерела. Про це вона написала у Twitter.

За словами Штрак-Циммерман, цю інформацію їй підтвердили під час візиту до Вашингтона у всіх її дискусіях у Державному департаменті та Конгресі.

Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки, — вказала Штрак-Циммерман.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF

— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.

Українська влада, а також низка країн, головним чином у Східній Європі, наполягають, що без таких наступальних систем звільнення захоплених територій буде вкрай проблематичним і обійдеться у безліч життів.

Досі США не передавали Україні ні літаків, ні танків західного виробництва, ні ракет далекого радіусу, Вашингтон не дозволяв робити це своїм союзникам НАТО.

Своєю чергою, прес-секретар Ради національної безпеки США заявила, що Вашингтон залишає за Німеччиною право самостійно приймати рішення щодо того, яку зброю Берлін хоче постачати українській армії.