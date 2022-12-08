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Ракурс
Вам потрібні танки – у Бундестазі підтвердили згоду США на передачу танків Leopard Україні

Вам потрібні танки — у Бундестазі підтвердили згоду США на передачу танків Leopard Україні

8 гру 2022, 15:35
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Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалять передання Німеччиною Україні танків Leopard 2, про що раніше повідомляло видання FAZ із посиланням на джерела. Про це вона написала у Twitter.





За словами Штрак-Циммерман, цю інформацію їй підтвердили під час візиту до Вашингтона у всіх її дискусіях у Державному департаменті та Конгресі.

Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки, — вказала Штрак-Циммерман.

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.

Українська влада, а також низка країн, головним чином у Східній Європі, наполягають, що без таких наступальних систем звільнення захоплених територій буде вкрай проблематичним і обійдеться у безліч життів.

Досі США не передавали Україні ні літаків, ні танків західного виробництва, ні ракет далекого радіусу, Вашингтон не дозволяв робити це своїм союзникам НАТО.

Своєю чергою, прес-секретар Ради національної безпеки США заявила, що Вашингтон залишає за Німеччиною право самостійно приймати рішення щодо того, яку зброю Берлін хоче постачати українській армії.

Ми залишаємо це німцям і не звертаємося до них з жодними проханнями, — заявила Адрієнна Вотсон.

Джерело: Ракурс


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