Есть ли угроза наступления рф на Купянском направлении, указал Синегубов

https://racurs.ua/n177601-est-li-ugroza-nastupleniya-rf-na-kupyanskom-napravlenii-ukazal-sinegubov.html

Ракурс

У Харківській області після масштабного контрнаступу Збройних сил України восени змінилася лінія фронту, найважчим є Куп’янський напрямок, однак загрози наступу з боку загарбників наразі немає.

В нас лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок зараз Куп’янський. Там, нагадаю, під окупацією ще знаходяться 29 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо, — заявив в ефірі національного марафону голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Куп’янському районі внаслідок постійних ворожих обстрілів потерпає місцеве населення.

Місто Куп’янськ піддається обстрілам із реактивних систем залпового вогню та ракетними системами класу С-300. Ці обстріли постійні. Так само населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ, на півночі — населені пункти Харківського району, знову ж таки це пов’язано з тим, що лінія фронту на півночі тепер іде практично по кордону, — зазначив Синєгубов.

Нині в регіоні триває будівництво фортифікайних споруд, а лінії оборони посилюються.

Нагадаємо, на Харківщині тимчасово захопленими залишається менше 1,5% території.