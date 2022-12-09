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Потери россиян – свыше 300 солдат, ББМ и артиллерийская система
Потери россиян — свыше 300 солдат, ББМ и артиллерийская системаhttps://racurs.ua/n177613-poteri-rossiyan-svyshe-300-soldat-bbm-i-artilleriyskaya-sistema.htmlРакурс
Збройні сили України вчора ліквідували ще 310 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 93 тис. 390 осіб.
Про це вранці 9 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали:
особового складу — близько 93 тис. 390 (+310 осіб ліквідовано);
бойових броньованих машин — 5 тис. 912 (+1 од.);
артилерійських систем — 1 тис. 926 (+1 од.);
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 531 (+3 од.).
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! — підсумували у Генштабі ЗСУ.
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