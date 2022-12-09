Потери россиян – свыше 300 солдат, ББМ и артиллерийская система

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Збройні сили України вчора ліквідували ще 310 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 93 тис. 390 осіб.

Про це вранці 9 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 93 тис. 390 (+310 осіб ліквідовано);

бойових броньованих машин — 5 тис. 912 (+1 од.);

артилерійських систем — 1 тис. 926 (+1 од.);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 531 (+3 од.).