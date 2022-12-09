Новые санкции против рф сегодня введут США — WSJ

https://racurs.ua/n177615-novye-sankcii-protiv-rf-segodnya-vvedut-ssha-wsj.html

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США мають намір 9 грудня запровадити нові санкції проти росії у зв’язку з використанням іранських безпілотників в Україні і порушенням прав людини.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Основну частину запланованих санкцій буде введено відповідно до глобального «Закону Магнітського». З його допомогою Вашингтон прагне притягнути до відповідальності високопоставлених урядових, військових та ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.

Санкції заморозять будь-які активи, які перебувають під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки до США та на відносини з ними.

Серед тих, хто потрапить під санкції — чиновники, які, ймовірно, відповідальні за російські фільтраційні табори для українців. Окремо адміністрація американського президента Джо Байдена планує вдарити по кількох підприємствах російської оборонної промисловості, пов’язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.

Окрім цього, США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії рф, яка керує системою виборів.

Адміністрація Байдена також збирається накласти санкції на близько 170 переважно організацій Китаю, які, ймовірно, причетні до незаконного вилову риби в Тихому океані.

За даними агентства Bloomberg, Велика Британія оголосить про новий пакет санкцій проти рф 9 грудня.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев’ятий пакет санкцій проти рф за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.