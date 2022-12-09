Шуфрич твердит, что присоединялся к «небольшому отряду» терробороны

https://racurs.ua/n177622-shufrich-tverdit-chto-prisoedinyalsya-k-nebolshomu-otryadu-terroborony.html

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Нестор Шуфрич, нардеп від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова стверджує, що у перші дні повномасштабного вторгнення армії росії долучився до «невеликого загону» і готовий був захищати Верховну Раду.

Про це він розповів в інтерв’ю «Детектор медіа».

На запитання, чи є серед колег Шуфрича із колишньої ОПЗЖ ті, хто пішов на фронт, він відповів:

Так, багато. Десь семеро. Вони пішли в Тероборону, потім в армію.

Ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни. Зараз троє служать в армії. В перші дні ми всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду, — заявив нардеп.

Нагадаємо, 4 березня Шуфрича затримав батальйон Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Пізніше той заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві.

У червні Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив проросійську політичну партію ОПЗЖ.