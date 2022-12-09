«Вагнеровец» стрелял по милиционерам в рф - думал, что это украинцы

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Зек-дезертир із приватної армії путіна ПВК «Вагнера» Павло Ніколін заявив, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військовослужбовці.

Дезертира затримали у Ростовській області. Він 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета.

Я навіть не знав, що перетнув (російсько-український кордон — ред.), відстав від групи, — стверджує «вагнерівець».

На запитання, навіщо він почав стріляти в поліцейських, Ніколін заявив, що «думав — укропи, оскільки одягнені були не по формі і не надали документів».

На запитання про те, чи був він у складі ПВК «Вагнер», Ніколін відповів:

Так… Можна, я на це запитання не відповідатиму?

38-річний Нікулін російський ув’язнений. Він відбував термін за крадіжку і розбій у колонії Уфи. Звідти його завербували в ПВК «Вагнер». 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

Нагадаємо, нині ПВК «Вагнер» активно вербує зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу.