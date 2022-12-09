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«Вагнерівець» стріляв по міліціонерах в росії - думав, що то українці
«Вагнерівець» стріляв по міліціонерах в росії — думав, що то українці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177626-vagnerivec-strilyav-po-milicionerah-v-rosiyi-dumav-scho-to-ukrayinci-video.htmlРакурс
Зек-дезертир із приватної армії путіна ПВК «Вагнера» Павло Ніколін заявив, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військовослужбовці.
Дезертира затримали у Ростовській області. Він 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета.
Я навіть не знав, що перетнув (російсько-український кордон — ред.), відстав від групи, — стверджує «вагнерівець».
На запитання, навіщо він почав стріляти в поліцейських, Ніколін заявив, що «думав — укропи, оскільки одягнені були не по формі і не надали документів».
На запитання про те, чи був він у складі ПВК «Вагнер», Ніколін відповів:
Так… Можна, я на це запитання не відповідатиму?
38-річний Нікулін російський ув’язнений. Він відбував термін за крадіжку і розбій у колонії Уфи. Звідти його завербували в ПВК «Вагнер». 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.
Нагадаємо, нині ПВК «Вагнер» активно вербує зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу.
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