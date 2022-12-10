ВСУ отбили все вражеские атаки на Донбассе. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177650-vsu-otbili-vse-ataki-na-donbasse-i-atakovali-punkty-upravleniya-vraga-genshtab.html

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Атаки окупантів були відбиті минулої доби, 9 грудня, в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії у п’ятницю вдарили по чотирьох пунктах управління та п’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Також загарбники зазнають втрат від «дружнього вогню». Такими є наслідки низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

В останній робочий день тижня ворог завдав п’ять ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв понад 70 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 9 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті лишається важкою, а російські війська фактично повністю зруйнували Бахмут. Зараз найскладніша ситуація на фронті неподалік Бахмута, Соледара, Мар’їнки та Кремінної.