ВСУ уничтожили уже почти 400 российских РСЗО. Фото:

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Військові втрати російської федерації зростають, а ЗСУ щодня знищують сотні окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

Лише за вчора, 9 грудня, було ліквідовано 370 ворожих солдатів, спалено три танки, п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири автомобілі та три одиниці спецтехніки. Про це 10 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Військові додали, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали:

особового складу — 93760 (+370) осіб,

танків — 2940 (+3) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 917 (+5) од,

артилерійських систем — 1 тис. 927 (+1) од,

РСЗВ — 397 (+2) од,

засоби ППО — 211 (+0) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 603 (+0),

крилаті ракети — 592 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 535 (+4) од,

спеціальна техніка — 167 (+3).

Нагадаємо, 9 грудня в Генштабі повідомляли, що до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області за добу привезли до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії «Вагнера».