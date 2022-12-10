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ВСУ уничтожили уже почти 400 российских РСЗО. Фото:

Силы обороны Украины уничтожили уже почти 400 российских РСЗО (ИНФОГРАФИКА)

10 дек 2022, 09:50
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Військові втрати російської федерації зростають, а ЗСУ щодня знищують сотні окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.





Лише за вчора, 9 грудня, було ліквідовано 370 ворожих солдатів, спалено три танки, п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири автомобілі та три одиниці спецтехніки. Про це 10 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Військові додали, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу — 93760 (+370) осіб,
  • танків — 2940 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 917 (+5) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 927 (+1) од,
  • РСЗВ — 397 (+2) од,
  • засоби ППО — 211 (+0) од,
  • літаків — 281 (+0) од,
  • гелікоптерів — 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 603 (+0),
  • крилаті ракети — 592 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 535 (+4) од,
  • спеціальна техніка — 167 (+3).

ЗСУ знищили вже майже 400 російських РСЗВ. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 9 грудня в Генштабі повідомляли, що до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області за добу привезли до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії «Вагнера».

Источник: Ракурс


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