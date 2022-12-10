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ЗСУ знищили вже майже 400 російських РСЗВ. Фото:
Сили оборони України знищили вже майже 400 російських РСЗВ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177653-syly-oborony-ukrayiny-znyschyly-vje-mayje-400-rosiyskyh-rszv-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації зростають, а ЗСУ щодня знищують сотні окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.
Лише за вчора, 9 грудня, було ліквідовано 370 ворожих солдатів, спалено три танки, п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири автомобілі та три одиниці спецтехніки. Про це 10 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Військові додали, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу — 93760 (+370) осіб,
- танків — 2940 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 917 (+5) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 927 (+1) од,
- РСЗВ — 397 (+2) од,
- засоби ППО — 211 (+0) од,
- літаків — 281 (+0) од,
- гелікоптерів — 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 603 (+0),
- крилаті ракети — 592 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 535 (+4) од,
- спеціальна техніка — 167 (+3).
Нагадаємо, 9 грудня в Генштабі повідомляли, що до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області за добу привезли до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії «Вагнера».
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