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Ракурс
В Херсоне задержали мужчинау который начал ссориться с военными, фото: Общественное радио

Не знал об освобождении города — в Херсоне задержали мужчину, угрожавшего «российской комендатурой» (ФОТО)

10 дек 2022, 22:05
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У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими через вітання гаслом «Слава Україні».





Про це повідомляється у місцевих соцмережах.

Херсонець, мабуть, не знав про звільнення міста від окупації. Тому став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за «бандерівські гасла», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце інциденту викликали поліцію, співробітникам якою передали затриманого.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в районі міста Бахмута ліквідували колаборанта з Куп’янська Іллю Гаманіна, котрий під час окупації міста брав участь у створенні пропагандистських сюжетів, на яких збивав українську символіку з будівель, а під час українського наступу на Харківщині втік до рф.

Источник: Ракурс


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