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У Херсоні затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими, фото: Громадське радіо
Не знав про звільнення міста — у Херсоні затримали чоловіка, який погрожував «російською комендатурою» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177678-ne-znav-pro-zvilnennya-mista-u-hersoni-zatrymaly-cholovika-yakyy-pogrojuvav-rosiyskou.htmlРакурс
У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими через вітання гаслом «Слава Україні».
Про це повідомляється у місцевих соцмережах.
Херсонець, мабуть, не знав про звільнення міста від окупації. Тому став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за «бандерівські гасла», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на місце інциденту викликали поліцію, співробітникам якою передали затриманого.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в районі міста Бахмута ліквідували колаборанта з Куп’янська Іллю Гаманіна, котрий під час окупації міста брав участь у створенні пропагандистських сюжетів, на яких збивав українську символіку з будівель, а під час українського наступу на Харківщині втік до рф.
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