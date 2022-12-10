У Херсоні затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими, фото: Громадське радіо

https://racurs.ua/ua/n177678-ne-znav-pro-zvilnennya-mista-u-hersoni-zatrymaly-cholovika-yakyy-pogrojuvav-rosiyskou.html

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У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими через вітання гаслом «Слава Україні».

Про це повідомляється у місцевих соцмережах.

Херсонець, мабуть, не знав про звільнення міста від окупації. Тому став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за «бандерівські гасла», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце інциденту викликали поліцію, співробітникам якою передали затриманого.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в районі міста Бахмута ліквідували колаборанта з Куп’янська Іллю Гаманіна, котрий під час окупації міста брав участь у створенні пропагандистських сюжетів, на яких збивав українську символіку з будівель, а під час українського наступу на Харківщині втік до рф.