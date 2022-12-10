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Ракурс
У Херсоні затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими, фото: Громадське радіо

Не знав про звільнення міста — у Херсоні затримали чоловіка, який погрожував «російською комендатурою» (ФОТО)

10 гру 2022, 22:05
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У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими через вітання гаслом «Слава Україні».





Про це повідомляється у місцевих соцмережах.

Херсонець, мабуть, не знав про звільнення міста від окупації. Тому став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за «бандерівські гасла», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце інциденту викликали поліцію, співробітникам якою передали затриманого.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в районі міста Бахмута ліквідували колаборанта з Куп’янська Іллю Гаманіна, котрий під час окупації міста брав участь у створенні пропагандистських сюжетів, на яких збивав українську символіку з будівель, а під час українського наступу на Харківщині втік до рф.

Джерело: Ракурс


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