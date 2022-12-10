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Ракурс
Ілля Гаманін, фото: Андрій Цаплієнко

Під Бахмутом ліквідували відомого колаборанта з Куп’янська, який втік до рф

10 гру 2022, 15:23
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На сході України в районі Бахмута ліквідували колаборанта з Куп’янська Іллю Гаманіна. Під час окупації Куп’янська рашистами 19-річний колаборант брав участь у створенні пропагандистських сюжетів, на яких збивав українську символіку з будівель та розповідав, що підтримує дії країни-агресора.





Після звільнення міста українськими військовими він втік до російського Бєлгорода, де був призваний до лав армії окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

За інформацією російських Telegram-каналів, Гаманін загинув 24 листопада й був нібито «добровольцем» терористичної організації ЛНР.

Раніше Гаманіну було висунуто підозру у нарузі над державними символами України — ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


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