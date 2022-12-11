HIMARS разбил гостиницу в Кадиевке, там была база "вагнеровцев"

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Ракурс

В тимчасово окупованому місті Кадіївка на Луганщині пролунала низка вибухів. Ймовірно знищено базу ПВК «Вагнера».

Про це повідомили російські ЗМІ.

За їхньою інформацією ввечері 10 грудня ЗСУ поцілили у готель, який не працював.

Також за версією окупантів там нікого не було. Сама будівля була розташована в центрі міста.

Водночас низка телеграм каналів повідомляє, що було знищено базу бійців «ПВК «Вагнер». Крім того, російські ЗМІ стверджують, що ударів було завдано РСЗВ HIMARS. Готель мав назву «Гостєвой Дом Жданова», інформації про загиблих немає.

Нагадаємо, 10 грудня у тимчасово окупованому Криму повідомили пропожежу в казармі, де розміщували мобілізованих окупантів.

Генштаб ЗСУ 9 грудня писав, що до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області привезли 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.