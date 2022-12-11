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Россияне продолжают обстреливать города и села Украины
Россияне продолжают обстреливать города и села Украины — краткая сводкаhttps://racurs.ua/n177682-rossiyane-prodoljaut-obstrelivat-goroda-i-sela-ukrainy-kratkaya-svodka.htmlРакурс
Росіяни продовжують обстрілювати міста і села України. «Ракурс» зібрав повідомлення влади з регіонів.
Дніпропетровщину росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольщину з «Градів» та важкої артилерії. Без постраждалих. По Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах випустили понад 50 снарядів.
У Червоногригорівській громаді пошкоджені приватні будинки, газопроводи та лінії електропередач. У Нікополі теж понівечені будинки та господарчі споруди.
Пошкоджень дістали приватні будинки, сонячні панелі, кілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села.
У Нікополі понівечили з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.
Миколаївщина: увечері 10 грудня окупанти завдали ударів з РСЗВ по відкритій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
На Запоріжжі росіяни обстріляли Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку та низку інших населених пунктів. Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.
Прикордонна з рф Сумщина також постраждала. Минулої доби росіяни вдарили по Зноб-Новгородській громаді з мінометів саме в той час, коли відбувалася похоронна процесія. Люди встигли сховатися в укриття. Також було 5 прильотів по Середино-Будській громаді.
Харківщина: обстріли зафіксували в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області. Відомо про одного постраждалого — внаслідок обстрілів у селі Підлиман в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані.
На Донеччині минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів у Бахмуті та Максимільянівці.
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