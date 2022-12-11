Росіяни продовжують обстрілювати міста і села України

https://racurs.ua/ua/n177682-rosiyany-prodovjuut-obstriluvaty-mista-i-sela-ukrayiny-korotke-zvedennya.html

Ракурс

Росіяни продовжують обстрілювати міста і села України. «Ракурс» зібрав повідомлення влади з регіонів.

Дніпропетровщину росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольщину з «Градів» та важкої артилерії. Без постраждалих. По Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах випустили понад 50 снарядів.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені приватні будинки, газопроводи та лінії електропередач. У Нікополі теж понівечені будинки та господарчі споруди.

Пошкоджень дістали приватні будинки, сонячні панелі, кілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села.

У Нікополі понівечили з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

Миколаївщина: увечері 10 грудня окупанти завдали ударів з РСЗВ по відкритій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

На Запоріжжі росіяни обстріляли Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку та низку інших населених пунктів. Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.

Прикордонна з рф Сумщина також постраждала. Минулої доби росіяни вдарили по Зноб-Новгородській громаді з мінометів саме в той час, коли відбувалася похоронна процесія. Люди встигли сховатися в укриття. Також було 5 прильотів по Середино-Будській громаді.

Харківщина: обстріли зафіксували в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області. Відомо про одного постраждалого — внаслідок обстрілів у селі Підлиман в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані.

На Донеччині минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів у Бахмуті та Максимільянівці.