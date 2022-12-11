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Ракурс
В Чернобаевке произошел массовый мор птиц из-за преступлений армии россии

В Чернобаевке произошел массовый мор птиц из-за преступлений армии россии (ФОТО)

11 дек 2022, 09:53
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Про загрозу бактеріального зараження у Чорнобаївці, що у визволеній Херсонській області, попередили в Офісі генпрокурора. Тут стався масовий мор птахів через злочини армії росії





Обстріли росіян призвели до знеструмлення однієї з найбільших в Україні птахоферм — «Чорнобаївська». До війни тут було понад 4 млн птахів.

У Чорнобаївці стався масовий мор птахів через злочини армії росії

Без електропостачання та через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

Ураховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії.

У Чорнобаївці стався масовий мор птахів через злочини армії росії

На території птахофабрики знайшли місце захоронення загиблої птиці — котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв.

Частина загиблих курей перебуває у пташниках. Під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природнє середовище.

У Чорнобаївці стався масовий мор птахів через злочини армії росії

Источник: Ракурс


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