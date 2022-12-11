В парламенте Южной Африки требуют от правительства ответить на подозрения в продаже оружия россии

https://racurs.ua/n177696-v-parlamente-ujnoy-afriki-trebuut-ot-pravitelstva-otvetit-na-podozreniya-v-prodaje-orujiya-rossii.html

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Депутати парламенту Південної Африки вимагають від свого уряду відповісти, чи продає їхня країна зброю росії. Запит надійшов після інформації про те, що у військово-морському порту Саймонс-Таун помітили російське судно Lady R, яке розвантажувалося, а потім приймало вантаж.

The Telegraph пише, що саме судно перебуває під санкціями США та ЄС через транспортування зброї для росії.