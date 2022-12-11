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У парламенті Південної Африки вимагають від уряду відповісти на підозри у продажі зброї росії
У парламенті Південної Африки вимагають від уряду відповісти на підозри у продажі зброї росіїhttps://racurs.ua/ua/n177696-u-parlamenti-pivdennoyi-afryky-vymagaut-vid-uryadu-vidpovisty-na-pidozry-u-prodaji-zbroyi-rosiyi.htmlРакурс
Депутати парламенту Південної Африки вимагають від свого уряду відповісти, чи продає їхня країна зброю росії. Запит надійшов після інформації про те, що у військово-морському порту Саймонс-Таун помітили російське судно Lady R, яке розвантажувалося, а потім приймало вантаж.
The Telegraph пише, що саме судно перебуває під санкціями США та ЄС через транспортування зброї для росії.
Як повідомила південноафриканська газета Daily Maverick із посиланням на місцевих свідків судно в порту було помічено у момент розвантажування, а потім прийому вантажу під час одного з регулярних відключень електроенергії.
Свідки бачили, як судно вийшло з порту близько 06.30 ранку в пʼятницю. Транспондер корабля був вимкнений пізніше, що означає, що точне місцезнаходження судна було невідоме.
Кобус Маре, речник опозиційної партії DA, заявив, що написав міністру оборони Танді Модісе, вимагаючи пояснень.
Міністр оборони «повинен пояснити південноафриканцям, що робить російський корабель, який перебуває під санкціями, на військово-морській базі Саймонс-Таун і чому довкола нього стільки таємниць, — сказав він у заяві.
Речник додав, що докази свідчать про «незвичайну активність», яку протягом останніх двох ночей спостерігали у гавані.
Така поведінка викликала занепокоєння, оскільки судно перебуває під санкціями США та Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну, — додав Маре.
Lady R — невелике судно, призначене для перевезення транспортних засобів і вантажних контейнерів. Воно належить і управляється російською компанією «Трансморфлот». У травні США наклали санкції на «Трансморфлот» і шість його суден, включаючи Lady R, заявивши, що їх використовували для транспортування зброї для російського уряду.
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