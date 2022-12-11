Атака иранских дронов-камикадзе. Фото:

https://racurs.ua/n177698-otkuda-rf-zapuskala-shahedy-vo-vremya-poslednih-atak-obyasnenie-vsu.html

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Крайні запуски дронів-камікадзе іранського виробництва, які є на озброєнні окупантів, були здійснені з акваторії Азовського моря.

БПЛА запускали східної частини Азовського моря й Краснодарського краю. Дві крайні атаки дронів були саме з тієї території. Про це 11 грудня заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, армія рф кілька тижнів не використовувала іранські дрони, можливо, через їх брак, але російська федерація могла вже отримала нову партію БПЛА.

Нагадаємо, 10 грудня російські військові здійснили 15 атак з використанням дронів-камікадзе Shahed-136 та Shahed-131 у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Системи української ППО збили зуміли збити 10 безпілотників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти, ймовірно, модифікували БПЛА для холоднішої погоди та відновили використання «Шахедів» для завдання ударів по українських містах вперше за три тижні. Загарбники не використовували іранські дрони для атак на українську інфраструктуру з 23 жовтня.