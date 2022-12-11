ISW: росія отримала чи очікує отримати найближчим часом нову партію дронів з Ірану

https://racurs.ua/ua/n177684-rosiya-otrymala-chy-ochikuie-otrymaty-nayblyjchym-chasom-novu-partiu-droniv-z-iranu-isw.html

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому щоденному зведенні 11 грудня аналізує удари по об'єктах критичної інфраструктури на півдні України з використанням значно більшої кількості безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило 10 грудня, що російські військові провели 15 атак з використанням безпілотників Shahed-136 та Shahed-131 у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях та що українські ППО збили з них 10 безпілотників.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що один з успішних ударів російського безпілотника серйозно торкнувся важливих об'єктів інфраструктури в Одесі. Відновлювальні роботи займуть більше часу, ніж зазвичай.

За оцінкою ISW, російські сили, ймовірно, модифікували безпілотники для холоднішої погоди та відновили використання безпілотників іранського виробництва для завдання ударів по українських містах вперше за три тижні — російські сили не використовували іранські дрони для атак на українську інфраструктуру з 23 жовтня.

Збільшення темпів російських атак з використанням безпілотників наступило після повідомленням NBC, в якому високопосадовці США заявили, що росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва — насамперед дрони-камікадзе.

Військові експерти вважають, що збільшення темпів атак російських безпілотників може вказувати на те, що російські сили накопичили більше безпілотників за тритижневий період їхнього невикористання, або те, що росія нещодавно отримала або очікує отримати найближчим часом нову партію дронів з Ірану.