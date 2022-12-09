росія в обмін на дрони відправляє до Ірану вертольоти та системи ППО і навчає літати на Су-35

https://racurs.ua/ua/n177644-rosiya-v-obmin-na-drony-vidpravlyaie-do-iranu-vertoloty-ta-systemy-ppo-i-navchaie-litaty.html

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Влада росії в обмін на постачання іранських дронів надає Ірану військову та технічну підтримку на «безпрецедентному рівні».

Про це розповіли високопоставлені джерела NBC News у Білому домі.

За їх словами, Москва може постачати Тегерану сучасне військове обладнання та компоненти, у тому числі гелікоптери та системи ППО. Навесні 2022 року іранські пілоти навчалися в росії управляти російськими винищувачами Су-35, що, за даними джерел NBC, вказує на те, що «Іран може почати отримувати такі літаки протягом наступного року».

росія у війні проти України використовує безпілотники іранського виробництва Shahed-131 та Shahed-136, які збройні сили рф перейменували на «Герань-1» та «Герань-2». Російська влада заперечує іранське походження дронів.

На початку листопада глава МЗС Ірану Хоссейн Абдоллахіян підтвердив, що росія отримала кілька безпілотників, але, за його словами, це буцімто сталося за кілька місяців до початку війни.

США та Євросоюз ввели санкції проти іранських компаній, відповідальних за розробку, виробництво та транспортування дронів, у тому числі проти компанії Shahed Aviation Industries, що випускає Shahed-131 та Shahed-136.

Адміністрація президента США готується запровадити санкції проти повітряно-космічних сил росії та 924-го держцентру безпілотної авіації міноборони рф через закупівлю іранських безпілотників.

Нагадаємо, що путін 19 липня зустрівся у Тегерані з головою Ісламської Республіки Ебрагімом Раісі.