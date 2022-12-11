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Российские атаки повредили 40% объектов высоковольтной сети. Фото: Голос Америки

Удары агрессора повредили 40% объектов высоковольтной сети в Украине — Шмыгаль

11 дек 2022, 18:18
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Вісім російських масових ракетних ударів пошкодили в Україні всі теплові та гідроелектростанції, також 40% об'єктів високовольтної мережі.





Дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається суттєвий, тому українцям варто готуватися до суттєвих обмежень цієї зими. Про це 11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії, — наголосив глава уряду.

За словами прем'єра, регіони продовжують готуватися до зими, зокрема, заготовляють дрова. Понад 480 куб. м дров буде передано від «Укрзалізниці» до Харківської ОВА. Надалі влада роздасть їх мешканцям регіону. У Донецьку область передали 600 мобільних металевих печей, які стануть в регіоні основним засобом обігріву, бо централізоване опалення там відсутнє.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявляли, що внаслідок російських атак майже 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані». Енергетики наголошують, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься упродовж всієї зими.

Источник: Ракурс


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