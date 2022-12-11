«Укренерго» запропонували збільшити тарифи на передачу електроенергії. Фото: zn.ua

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Тарифи на електроенергію в Україні можуть злетіти більш ніж вдвічі.

Національна енергетична компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії для бізнесу та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Нові тарифи пропонується запровадити з 1 січня 2023 року. Про це йдеться в обґрунтуванні щодо необхідності внесення змін до тарифів, яке опубліковано на сайті компанії.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонували встановити на наступний рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.

А тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління «Укренерго» пропонується збільшити з чинного 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-год.

Ухвалення нових тарифів призведе до того, що дворазове підвищення цін на бізнесу відчують саме споживачі, оскільки у ціни на нові товари закладатимуться нові тарифи.

В «Укренерго» пояснюють, що причиною для подорожчання стало руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли.

Нагадаємо, внаслідок російських атак майже 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані». В «Укренерго» заявили, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься упродовж всієї зими.